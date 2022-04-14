HXRO (HXRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HXRO (HXRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HXRO (HXRO) Informatie Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network. Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network. Officiële website: https://hxro.com/ Koop nu HXRO!

HXRO (HXRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HXRO (HXRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 740.45K $ 740.45K $ 740.45K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 620.39M $ 620.39M $ 620.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Hoogste ooit: $ 0.800981 $ 0.800981 $ 0.800981 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00119207 $ 0.00119207 $ 0.00119207 Meer informatie over HXRO (HXRO) prijs

HXRO (HXRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HXRO (HXRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HXRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HXRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HXRO begrijpt, kun je de live prijs van HXRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van HXRO Wil je weten waar je HXRO naartoe gaat? Onze HXRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HXRO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!