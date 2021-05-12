Husky Avax (HUSKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Husky Avax (HUSKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Husky Avax (HUSKY) Informatie The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. Officiële website: https://www.husky.space/ Whitepaper: https://www.husky.space/about/whitepaper Koop nu HUSKY!

Husky Avax (HUSKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Husky Avax (HUSKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 602.00K $ 602.00K $ 602.00K Totale voorraad: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T Circulerende voorraad: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 602.00K $ 602.00K $ 602.00K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Husky Avax (HUSKY) prijs

Husky Avax (HUSKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Husky Avax (HUSKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HUSKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HUSKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HUSKY begrijpt, kun je de live prijs van HUSKY token verkennen!

