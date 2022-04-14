Hunny Finance (HUNNY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hunny Finance (HUNNY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hunny Finance (HUNNY) Informatie PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Officiële website: https://pancakehunny.finance/

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hunny Finance (HUNNY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 328.20K $ 328.20K $ 328.20K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 75.66M $ 75.66M $ 75.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 433.78K $ 433.78K $ 433.78K Hoogste ooit: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Laagste ooit: $ 0.00134128 $ 0.00134128 $ 0.00134128 Huidige prijs: $ 0.00433779 $ 0.00433779 $ 0.00433779 Meer informatie over Hunny Finance (HUNNY) prijs

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hunny Finance (HUNNY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HUNNY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HUNNY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HUNNY begrijpt, kun je de live prijs van HUNNY token verkennen!

Prijsvoorspelling van HUNNY Wil je weten waar je HUNNY naartoe gaat? Onze HUNNY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HUNNY token!

