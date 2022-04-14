HUMO (HUMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HUMO (HUMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HUMO (HUMO) Informatie Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project. Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project. Officiële website: https://fuegobase.io/ Whitepaper: https://ibased.gitbook.io/fuego/basics/humo-tokenomics Koop nu HUMO!

HUMO (HUMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HUMO (HUMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 129.74K $ 129.74K $ 129.74K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 129.74K $ 129.74K $ 129.74K Hoogste ooit: $ 0.00558269 $ 0.00558269 $ 0.00558269 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00132356 $ 0.00132356 $ 0.00132356 Meer informatie over HUMO (HUMO) prijs

HUMO (HUMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HUMO (HUMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HUMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HUMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HUMO begrijpt, kun je de live prijs van HUMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van HUMO Wil je weten waar je HUMO naartoe gaat? Onze HUMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HUMO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!