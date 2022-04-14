Hubble (HBB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hubble (HBB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hubble (HBB) Informatie Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Participate in the project's governance (coming soon) Officiële website: https://hubbleprotocol.io/ Koop nu HBB!

Hubble (HBB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hubble (HBB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 534.28K $ 534.28K $ 534.28K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 68.30M $ 68.30M $ 68.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 782.24K $ 782.24K $ 782.24K Hoogste ooit: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 Laagste ooit: $ 0.0049157 $ 0.0049157 $ 0.0049157 Huidige prijs: $ 0.00782238 $ 0.00782238 $ 0.00782238 Meer informatie over Hubble (HBB) prijs

Hubble (HBB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hubble (HBB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HBB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HBB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HBB begrijpt, kun je de live prijs van HBB token verkennen!

Prijsvoorspelling van HBB Wil je weten waar je HBB naartoe gaat? Onze HBB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HBB token!

