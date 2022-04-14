hsETH (HSETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in hsETH (HSETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

hsETH (HSETH) Informatie hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs' ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem. Officiële website: https://docs.haven1.org/products/liquid-stake-eth

hsETH (HSETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor hsETH (HSETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.04K $ 45.04K $ 45.04K Totale voorraad: $ 10.42 $ 10.42 $ 10.42 Circulerende voorraad: $ 10.42 $ 10.42 $ 10.42 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.04K $ 45.04K $ 45.04K Hoogste ooit: $ 4,941.62 $ 4,941.62 $ 4,941.62 Laagste ooit: $ 1,224.66 $ 1,224.66 $ 1,224.66 Huidige prijs: $ 4,321.51 $ 4,321.51 $ 4,321.51 Meer informatie over hsETH (HSETH) prijs

hsETH (HSETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van hsETH (HSETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HSETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HSETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HSETH begrijpt, kun je de live prijs van HSETH token verkennen!

