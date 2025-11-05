BeursDEX+
De live HotKeySwap prijs vandaag is 0.00242913 USD. Volg realtime HOTKEY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HOTKEY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 HOTKEY naar USD live prijs:

$0.00242913
-5.70%1D
mexc
USD
HotKeySwap (HOTKEY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:02:29 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00224403
24u laag
$ 0.00259256
24u hoog

$ 0.00224403
$ 0.00259256
$ 0.581112
$ 0.00173695
+0.02%

-5.73%

-20.41%

-20.41%

HotKeySwap (HOTKEY) real-time prijs is $0.00242913. De afgelopen 24 uur werd er HOTKEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00224403 en een hoogtepunt van $ 0.00259256, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOTKEY hoogste prijs aller tijden is $ 0.581112, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00173695 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOTKEY met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -5.73% in de afgelopen 24 uur en -20.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) Marktinformatie

$ 230.77K
--
$ 230.77K
95.00M
95,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van HotKeySwap is $ 230.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOTKEY is 95.00M, met een totale voorraad van 95000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 230.77K.

HotKeySwap (HOTKEY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van HotKeySwap naar USD $ -0.000147874905892671.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van HotKeySwap naar USD $ -0.0002551995.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van HotKeySwap naar USD $ -0.0002002399.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van HotKeySwap naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000147874905892671-5.73%
30 dagen$ -0.0002551995-10.50%
60 dagen$ -0.0002002399-8.24%
90 dagen$ 0--

Wat is HotKeySwap (HOTKEY)?

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

HotKeySwap (HOTKEY) hulpbron

Officiële website

HotKeySwap Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HotKeySwap (HOTKEY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HotKeySwap (HOTKEY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HotKeySwap te bekijken.

Bekijk nu de HotKeySwap prijsvoorspelling !

HOTKEY naar lokale valuta's

HotKeySwap (HOTKEY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HotKeySwap (HOTKEY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HOTKEY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over HotKeySwap (HOTKEY)

Hoeveel is HotKeySwap (HOTKEY) vandaag waard?
De live HOTKEY prijs in USD is 0.00242913 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HOTKEY naar USD prijs?
De huidige prijs van HOTKEY naar USD is $ 0.00242913. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HotKeySwap?
De marktkapitalisatie van HOTKEY is $ 230.77K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HOTKEY?
De circulerende voorraad van HOTKEY is 95.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HOTKEY?
HOTKEY bereikte een ATH-prijs van 0.581112 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HOTKEY?
HOTKEY zag een ATL-prijs van 0.00173695 USD.
Wat is het handelsvolume van HOTKEY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HOTKEY is -- USD.
Zal HOTKEY dit jaar hoger gaan?
HOTKEY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HOTKEY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
HotKeySwap (HOTKEY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

