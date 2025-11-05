HotKeySwap (HOTKEY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00224403 24u hoog $ 0.00259256 Hoogste prijs ooit $ 0.581112 Laagste prijs $ 0.00173695 Prijswijziging (1u) +0.02% Prijswijziging (1D) -5.73% Prijswijziging (7D) -20.41%

HotKeySwap (HOTKEY) real-time prijs is $0.00242913. De afgelopen 24 uur werd er HOTKEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00224403 en een hoogtepunt van $ 0.00259256, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOTKEY hoogste prijs aller tijden is $ 0.581112, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00173695 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOTKEY met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -5.73% in de afgelopen 24 uur en -20.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 230.77K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 230.77K Circulerende voorraad 95.00M Totale voorraad 95,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van HotKeySwap is $ 230.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOTKEY is 95.00M, met een totale voorraad van 95000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 230.77K.