Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I'm the reason your feed's sweating. I'm not just a snack—I'm the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don't burn yourself.. It's not just me—there's a whole crew. Slide into Telegram where it's moms, memes, and mayhem. We're chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you're into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you. Officiële website: https://hotmomsol.xyz/

Hot Mom (HOTMOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hot Mom (HOTMOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.46K $ 12.46K $ 12.46K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.46K $ 12.46K $ 12.46K Hoogste ooit: $ 0.112823 $ 0.112823 $ 0.112823 Laagste ooit: $ 0.00000873 $ 0.00000873 $ 0.00000873 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hot Mom (HOTMOM) prijs

Hot Mom (HOTMOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hot Mom (HOTMOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOTMOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOTMOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOTMOM begrijpt, kun je de live prijs van HOTMOM token verkennen!

