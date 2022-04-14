Hot Doge (HOTDOGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hot Doge (HOTDOGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hot Doge (HOTDOGE) Informatie Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It's not just a token; it's a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate "memeseason," $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you're a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond). Officiële website: https://hotdoge.fun/

Hot Doge (HOTDOGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hot Doge (HOTDOGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Totale voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Circulerende voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Hoogste ooit: $ 0.02184205 $ 0.02184205 $ 0.02184205 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hot Doge (HOTDOGE) prijs

Hot Doge (HOTDOGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hot Doge (HOTDOGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOTDOGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOTDOGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOTDOGE begrijpt, kun je de live prijs van HOTDOGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van HOTDOGE Wil je weten waar je HOTDOGE naartoe gaat? Onze HOTDOGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOTDOGE token!

