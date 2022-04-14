Hot Dad (HOTDAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hot Dad (HOTDAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hot Dad (HOTDAD) Informatie HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community. Officiële website: https://hotdad.org/ Whitepaper: https://t.me/hotdadportal

Hot Dad (HOTDAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hot Dad (HOTDAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.93K $ 8.93K $ 8.93K Totale voorraad: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Circulerende voorraad: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.93K $ 8.93K $ 8.93K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hot Dad (HOTDAD) prijs

Hot Dad (HOTDAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hot Dad (HOTDAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOTDAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOTDAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOTDAD begrijpt, kun je de live prijs van HOTDAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van HOTDAD Wil je weten waar je HOTDAD naartoe gaat? Onze HOTDAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOTDAD token!

