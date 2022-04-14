Horny Jail (JAIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Horny Jail (JAIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Horny Jail (JAIL) Informatie The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Officiële website: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk Koop nu JAIL!

Horny Jail (JAIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Horny Jail (JAIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 289.52K $ 289.52K $ 289.52K Totale voorraad: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Circulerende voorraad: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 289.52K $ 289.52K $ 289.52K Hoogste ooit: $ 0.00424908 $ 0.00424908 $ 0.00424908 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00028961 $ 0.00028961 $ 0.00028961 Meer informatie over Horny Jail (JAIL) prijs

Horny Jail (JAIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Horny Jail (JAIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JAIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JAIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JAIL begrijpt, kun je de live prijs van JAIL token verkennen!

Prijsvoorspelling van JAIL Wil je weten waar je JAIL naartoe gaat? Onze JAIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JAIL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!