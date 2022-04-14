Horizon (HRZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Horizon (HRZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Horizon (HRZ) Informatie Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. Officiële website: https://horizon-protocol.com/ Whitepaper: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon

Horizon (HRZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Horizon (HRZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.34K $ 60.34K $ 60.34K Totale voorraad: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Circulerende voorraad: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.35K $ 67.35K $ 67.35K Hoogste ooit: $ 0.126194 $ 0.126194 $ 0.126194 Laagste ooit: $ 0.00524898 $ 0.00524898 $ 0.00524898 Huidige prijs: $ 0.00704118 $ 0.00704118 $ 0.00704118 Meer informatie over Horizon (HRZ) prijs

Horizon (HRZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Horizon (HRZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HRZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HRZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HRZ begrijpt, kun je de live prijs van HRZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van HRZ Wil je weten waar je HRZ naartoe gaat? Onze HRZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

