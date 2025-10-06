De live Horizon prijs vandaag is 0.00599558 USD. Volg realtime HRZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HRZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Horizon prijs vandaag is 0.00599558 USD. Volg realtime HRZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HRZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Horizon Prijs (HRZ)

1 HRZ naar USD live prijs:

$0.00599558
$0.00599558
-0.40%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Horizon (HRZ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:38:22 (UTC+8)

Horizon (HRZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00598116
24u laag
$ 0.00608308
24u hoog

$ 0.00598116
$ 0.00608308
$ 0.126194
$ 0.00524898
--

-0.48%

-7.26%

-7.26%

Horizon (HRZ) real-time prijs is $0.00599558. De afgelopen 24 uur werd er HRZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00598116 en een hoogtepunt van $ 0.00608308, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HRZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.126194, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00524898 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HRZ met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.48% in de afgelopen 24 uur en -7.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Horizon (HRZ) Marktinformatie

$ 51.45K
--
$ 57.43K
8.58M
9,577,807.002004618
De huidige marktkapitalisatie van Horizon is $ 51.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HRZ is 8.58M, met een totale voorraad van 9577807.002004618. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 57.43K.

Horizon (HRZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Horizon naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Horizon naar USD $ +0.0007027341.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Horizon naar USD $ -0.0016348225.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Horizon naar USD $ -0.014332169651616673.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.48%
30 dagen$ +0.0007027341+11.72%
60 dagen$ -0.0016348225-27.26%
90 dagen$ -0.014332169651616673-70.50%

Wat is Horizon (HRZ)?

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Horizon (HRZ) hulpbron

Officiële website

Horizon Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Horizon (HRZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Horizon (HRZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Horizon te bekijken.

Bekijk nu de Horizon prijsvoorspelling !

HRZ naar lokale valuta's

Horizon (HRZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Horizon (HRZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HRZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Horizon (HRZ)

Hoeveel is Horizon (HRZ) vandaag waard?
De live HRZ prijs in USD is 0.00599558 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HRZ naar USD prijs?
De huidige prijs van HRZ naar USD is $ 0.00599558. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Horizon?
De marktkapitalisatie van HRZ is $ 51.45K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HRZ?
De circulerende voorraad van HRZ is 8.58M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HRZ?
HRZ bereikte een ATH-prijs van 0.126194 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HRZ?
HRZ zag een ATL-prijs van 0.00524898 USD.
Wat is het handelsvolume van HRZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HRZ is -- USD.
Zal HRZ dit jaar hoger gaan?
HRZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HRZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.