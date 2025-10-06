Horizon (HRZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzingsbereik: 24u laag $ 0.00598116 24u hoog $ 0.00608308 Hoogste prijs ooit $ 0.126194 Laagste prijs $ 0.00524898 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.48% Prijswijziging (7D) -7.26%

Horizon (HRZ) real-time prijs is $0.00599558. De afgelopen 24 uur werd er HRZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00598116 en een hoogtepunt van $ 0.00608308, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HRZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.126194, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00524898 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HRZ met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.48% in de afgelopen 24 uur en -7.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Horizon (HRZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 51.45K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 57.43K Circulerende voorraad 8.58M Totale voorraad 9,577,807.002004618

De huidige marktkapitalisatie van Horizon is $ 51.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HRZ is 8.58M, met een totale voorraad van 9577807.002004618. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 57.43K.