Hord (HORD) Informatie Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord's proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups. Officiële website: https://www.hord.fi/

Hord (HORD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hord (HORD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 686.29K Totale voorraad: $ 320.00M Circulerende voorraad: $ 254.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 862.16K Hoogste ooit: $ 1.79 Laagste ooit: $ 0.00179628 Huidige prijs: $ 0.00269424

Hord (HORD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hord (HORD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HORD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HORD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HORD begrijpt, kun je de live prijs van HORD token verkennen!

