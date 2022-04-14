Hopecore (HOPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hopecore (HOPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hopecore (HOPE) Informatie This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments. Officiële website: https://hopecoretoken.com/

Hopecore (HOPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hopecore (HOPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.42K $ 24.42K $ 24.42K Totale voorraad: $ 994.18M $ 994.18M $ 994.18M Circulerende voorraad: $ 994.18M $ 994.18M $ 994.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.42K $ 24.42K $ 24.42K Hoogste ooit: $ 0.00059775 $ 0.00059775 $ 0.00059775 Laagste ooit: $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hopecore (HOPE) prijs

Hopecore (HOPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hopecore (HOPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOPE begrijpt, kun je de live prijs van HOPE token verkennen!

