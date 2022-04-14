Hootchain (HOOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hootchain (HOOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hootchain (HOOT) Informatie HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Officiële website: https://hootchain.org Whitepaper: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf

Hootchain (HOOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hootchain (HOOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.14K $ 2.14K $ 2.14K Totale voorraad: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Circulerende voorraad: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.25K $ 2.25K $ 2.25K Hoogste ooit: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.000861 $ 0.000861 $ 0.000861 Meer informatie over Hootchain (HOOT) prijs

Hootchain (HOOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hootchain (HOOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOOT begrijpt, kun je de live prijs van HOOT token verkennen!

