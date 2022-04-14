hood rat (HOODRAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in hood rat (HOODRAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.

Officiële website: https://www.hoodratsol.com/

hood rat (HOODRAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor hood rat (HOODRAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.71K $ 34.71K $ 34.71K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.71K $ 34.71K $ 34.71K Hoogste ooit: $ 0.00184219 $ 0.00184219 $ 0.00184219 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over hood rat (HOODRAT) prijs

hood rat (HOODRAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van hood rat (HOODRAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOODRAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOODRAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOODRAT begrijpt, kun je de live prijs van HOODRAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van HOODRAT Wil je weten waar je HOODRAT naartoe gaat? Onze HOODRAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOODRAT token!

