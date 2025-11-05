BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Honeywell xStock prijs vandaag is 197.39 USD. Volg realtime HONX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HONX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Honeywell xStock prijs vandaag is 197.39 USD. Volg realtime HONX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HONX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HONX

HONX Prijsinformatie

Wat is HONX

HONX whitepaper

HONX officiële website

HONX tokenomie

HONX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Honeywell xStock logo

Honeywell xStock Prijs (HONX)

Niet genoteerd

1 HONX naar USD live prijs:

$197.39
$197.39$197.39
+0.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Honeywell xStock (HONX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:02:07 (UTC+8)

Honeywell xStock (HONX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 194.91
$ 194.91$ 194.91
24u laag
$ 198.85
$ 198.85$ 198.85
24u hoog

$ 194.91
$ 194.91$ 194.91

$ 198.85
$ 198.85$ 198.85

$ 271.63
$ 271.63$ 271.63

$ 194.7
$ 194.7$ 194.7

+0.48%

+0.65%

-7.54%

-7.54%

Honeywell xStock (HONX) real-time prijs is $197.39. De afgelopen 24 uur werd er HONX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 194.91 en een hoogtepunt van $ 198.85, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HONX hoogste prijs aller tijden is $ 271.63, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 194.7 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HONX met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, +0.65% in de afgelopen 24 uur en -7.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Honeywell xStock (HONX) Marktinformatie

$ 209.00K
$ 209.00K$ 209.00K

--
----

$ 7.54M
$ 7.54M$ 7.54M

1.06K
1.06K 1.06K

38,329.10574714359
38,329.10574714359 38,329.10574714359

De huidige marktkapitalisatie van Honeywell xStock is $ 209.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HONX is 1.06K, met een totale voorraad van 38329.10574714359. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.54M.

Honeywell xStock (HONX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Honeywell xStock naar USD $ +1.28.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Honeywell xStock naar USD $ -12.0965329360.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Honeywell xStock naar USD $ -15.4672632710.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Honeywell xStock naar USD $ -19.18439525146776.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +1.28+0.65%
30 dagen$ -12.0965329360-6.12%
60 dagen$ -15.4672632710-7.83%
90 dagen$ -19.18439525146776-8.85%

Wat is Honeywell xStock (HONX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Honeywell xStock (HONX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Honeywell xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Honeywell xStock (HONX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Honeywell xStock (HONX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Honeywell xStock te bekijken.

Bekijk nu de Honeywell xStock prijsvoorspelling !

HONX naar lokale valuta's

Honeywell xStock (HONX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Honeywell xStock (HONX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HONX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Honeywell xStock (HONX)

Hoeveel is Honeywell xStock (HONX) vandaag waard?
De live HONX prijs in USD is 197.39 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HONX naar USD prijs?
De huidige prijs van HONX naar USD is $ 197.39. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Honeywell xStock?
De marktkapitalisatie van HONX is $ 209.00K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HONX?
De circulerende voorraad van HONX is 1.06K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HONX?
HONX bereikte een ATH-prijs van 271.63 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HONX?
HONX zag een ATL-prijs van 194.7 USD.
Wat is het handelsvolume van HONX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HONX is -- USD.
Zal HONX dit jaar hoger gaan?
HONX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HONX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:02:07 (UTC+8)

Honeywell xStock (HONX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,000.00
$103,000.00$103,000.00

-0.17%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,340.24
$3,340.24$3,340.24

-4.76%

Solana logo

Solana

SOL

$158.33
$158.33$158.33

-1.95%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0022
$1.0022$1.0022

+34.07%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,000.00
$103,000.00$103,000.00

-0.17%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,340.24
$3,340.24$3,340.24

-4.76%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2596
$2.2596$2.2596

-0.98%

Solana logo

Solana

SOL

$158.33
$158.33$158.33

-1.95%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16555
$0.16555$0.16555

+0.98%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03704
$0.03704$0.03704

+48.16%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01211
$0.01211$0.01211

+61.46%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00850
$0.00850$0.00850

+30.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2105
$0.2105$0.2105

+321.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048751
$0.0000000048751$0.0000000048751

+248.17%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2250
$0.2250$0.2250

+243.51%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009002
$0.000009002$0.000009002

+135.83%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03476
$0.03476$0.03476

+126.59%