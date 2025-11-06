BeursDEX+
De live HoneyFun AI prijs vandaag is 0.00010897 USD. Volg realtime AIBERA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIBERA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Niet genoteerd

1 AIBERA naar USD live prijs:

$0.00010897
$0.00010897
0.00%1D
USD
HoneyFun AI (AIBERA) live prijsgrafiek
HoneyFun AI (AIBERA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03630752
$ 0.03630752

$ 0.00010733
$ 0.00010733

--

--

0.00%

0.00%

HoneyFun AI (AIBERA) real-time prijs is $0.00010897. De afgelopen 24 uur werd er AIBERA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIBERA hoogste prijs aller tijden is $ 0.03630752, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010733 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIBERA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HoneyFun AI (AIBERA) Marktinformatie

$ 5.01K
$ 5.01K

--
--

$ 10.90K
$ 10.90K

46.02M
46.02M

100,000,000.0
100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van HoneyFun AI is $ 5.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIBERA is 46.02M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.90K.

HoneyFun AI (AIBERA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van HoneyFun AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van HoneyFun AI naar USD $ -0.0000435374.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van HoneyFun AI naar USD $ -0.0000986509.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van HoneyFun AI naar USD $ -0.0011071060231118477.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000435374-39.95%
60 dagen$ -0.0000986509-90.53%
90 dagen$ -0.0011071060231118477-91.03%

Wat is HoneyFun AI (AIBERA)?

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

HoneyFun AI (AIBERA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

HoneyFun AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HoneyFun AI (AIBERA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HoneyFun AI (AIBERA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HoneyFun AI te bekijken.

Bekijk nu de HoneyFun AI prijsvoorspelling !

AIBERA naar lokale valuta's

HoneyFun AI (AIBERA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HoneyFun AI (AIBERA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIBERA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over HoneyFun AI (AIBERA)

Hoeveel is HoneyFun AI (AIBERA) vandaag waard?
De live AIBERA prijs in USD is 0.00010897 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIBERA naar USD prijs?
De huidige prijs van AIBERA naar USD is $ 0.00010897. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HoneyFun AI?
De marktkapitalisatie van AIBERA is $ 5.01K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIBERA?
De circulerende voorraad van AIBERA is 46.02M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIBERA?
AIBERA bereikte een ATH-prijs van 0.03630752 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIBERA?
AIBERA zag een ATL-prijs van 0.00010733 USD.
Wat is het handelsvolume van AIBERA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIBERA is -- USD.
Zal AIBERA dit jaar hoger gaan?
AIBERA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIBERA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
$104,321.07

$3,456.52

$163.11

$0.9999

$0.9061

$104,321.07

$3,456.52

$163.11

$2.3034

$0.16807

