HoneyFun AI (AIBERA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.03630752$ 0.03630752 $ 0.03630752 Laagste prijs $ 0.00010733$ 0.00010733 $ 0.00010733 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

HoneyFun AI (AIBERA) real-time prijs is $0.00010897. De afgelopen 24 uur werd er AIBERA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIBERA hoogste prijs aller tijden is $ 0.03630752, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010733 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIBERA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HoneyFun AI (AIBERA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Circulerende voorraad 46.02M 46.02M 46.02M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van HoneyFun AI is $ 5.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIBERA is 46.02M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.90K.