Honey Is Money (HIM) Informatie Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT. Officiële website: https://him.cooking/ Whitepaper: https://him.cooking/

Honey Is Money (HIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Honey Is Money (HIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.07K $ 12.07K $ 12.07K Totale voorraad: $ 849.65M $ 849.65M $ 849.65M Circulerende voorraad: $ 518.29M $ 518.29M $ 518.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.78K $ 19.78K $ 19.78K Hoogste ooit: $ 0.00127366 $ 0.00127366 $ 0.00127366 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Honey Is Money (HIM) prijs

Honey Is Money (HIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Honey Is Money (HIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HIM begrijpt, kun je de live prijs van HIM token verkennen!

Prijsvoorspelling van HIM Wil je weten waar je HIM naartoe gaat? Onze HIM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HIM token!

