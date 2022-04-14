Honest (HNST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Honest (HNST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Honest (HNST) Informatie Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins. Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins. Officiële website: https://hnst.money Whitepaper: https://honestmining.com/whitepaper Koop nu HNST!

Honest (HNST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Honest (HNST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 375.61K $ 375.61K $ 375.61K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 136.00M $ 136.00M $ 136.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Hoogste ooit: $ 0.140228 $ 0.140228 $ 0.140228 Laagste ooit: $ 0.00118207 $ 0.00118207 $ 0.00118207 Huidige prijs: $ 0.00276187 $ 0.00276187 $ 0.00276187 Meer informatie over Honest (HNST) prijs

Honest (HNST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Honest (HNST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HNST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HNST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HNST begrijpt, kun je de live prijs van HNST token verkennen!

Prijsvoorspelling van HNST Wil je weten waar je HNST naartoe gaat? Onze HNST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HNST token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!