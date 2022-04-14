Homo Memetus (HOMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Homo Memetus (HOMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Homo Memetus (HOMO) Informatie Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

Officiële website: https://www.homo-memetus.xyz/ Whitepaper: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution

Homo Memetus (HOMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Homo Memetus (HOMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 923.76K $ 923.76K $ 923.76K Totale voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 982.37M $ 982.37M $ 982.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 940.30K $ 940.30K $ 940.30K Hoogste ooit: $ 0.0028705 $ 0.0028705 $ 0.0028705 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00094348 $ 0.00094348 $ 0.00094348 Meer informatie over Homo Memetus (HOMO) prijs

Homo Memetus (HOMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Homo Memetus (HOMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOMO begrijpt, kun je de live prijs van HOMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van HOMO Wil je weten waar je HOMO naartoe gaat? Onze HOMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOMO token!

