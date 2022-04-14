Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Homebrew Robotics Club (BREW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Homebrew Robotics Club (BREW) Informatie The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Officiële website: https://homebrew.build/en

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Homebrew Robotics Club (BREW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Totale voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 787.05M $ 787.05M $ 787.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Hoogste ooit: $ 0.00795107 $ 0.00795107 $ 0.00795107 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0029686 $ 0.0029686 $ 0.0029686 Meer informatie over Homebrew Robotics Club (BREW) prijs

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Homebrew Robotics Club (BREW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BREW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BREW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BREW begrijpt, kun je de live prijs van BREW token verkennen!

