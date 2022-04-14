Home3 (HTS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Home3 (HTS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Home3 (HTS) Informatie We're transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone. Officiële website: https://www.home3suite.com/ Whitepaper: https://www.home3suite.com/whitepaper

Home3 (HTS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Home3 (HTS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.37M Totale voorraad: $ 96.50M Circulerende voorraad: $ 82.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.61M Hoogste ooit: $ 0.097616 Laagste ooit: $ 0.0045298 Huidige prijs: $ 0.0166327 Meer informatie over Home3 (HTS) prijs

Home3 (HTS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Home3 (HTS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HTS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HTS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HTS begrijpt, kun je de live prijs van HTS token verkennen!

Prijsvoorspelling van HTS Wil je weten waar je HTS naartoe gaat? Onze HTS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

