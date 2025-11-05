Holy Coin (HOLY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.57% Prijswijziging (1D) -1.40% Prijswijziging (7D) -18.87% Prijswijziging (7D) -18.87%

Holy Coin (HOLY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HOLY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOLY hoogste prijs aller tijden is $ 0.01553962, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOLY met +0.57% veranderd in het afgelopen uur, -1.40% in de afgelopen 24 uur en -18.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Holy Coin (HOLY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 697.18K$ 697.18K $ 697.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 697.18K$ 697.18K $ 697.18K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,949,456.136057 999,949,456.136057 999,949,456.136057

De huidige marktkapitalisatie van Holy Coin is $ 697.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOLY is 999.95M, met een totale voorraad van 999949456.136057. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 697.18K.