Holograph (HLG) Informatie Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution. Officiële website: https://www.holograph.xyz/ Whitepaper: https://docs.holograph.xyz/

Holograph (HLG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Holograph (HLG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 167.07K $ 167.07K $ 167.07K Totale voorraad: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Circulerende voorraad: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Hoogste ooit: $ 0.02789807 $ 0.02789807 $ 0.02789807 Laagste ooit: $ 0.00006538 $ 0.00006538 $ 0.00006538 Huidige prijs: $ 0.00010958 $ 0.00010958 $ 0.00010958 Meer informatie over Holograph (HLG) prijs

Holograph (HLG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Holograph (HLG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HLG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HLG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HLG begrijpt, kun je de live prijs van HLG token verkennen!

Prijsvoorspelling van HLG Wil je weten waar je HLG naartoe gaat? Onze HLG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HLG token!

