Holdstation (HOLD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.951825 $ 0.951825 $ 0.951825 24u laag $ 0.986641 $ 0.986641 $ 0.986641 24u hoog 24u laag $ 0.951825$ 0.951825 $ 0.951825 24u hoog $ 0.986641$ 0.986641 $ 0.986641 Hoogste prijs ooit $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Laagste prijs $ 0.876879$ 0.876879 $ 0.876879 Prijswijziging (1u) -1.39% Prijswijziging (1D) +2.03% Prijswijziging (7D) -22.94% Prijswijziging (7D) -22.94%

Holdstation (HOLD) real-time prijs is $0.971102. De afgelopen 24 uur werd er HOLD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.951825 en een hoogtepunt van $ 0.986641, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOLD hoogste prijs aller tijden is $ 1.48, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.876879 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOLD met -1.39% veranderd in het afgelopen uur, +2.03% in de afgelopen 24 uur en -22.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Holdstation (HOLD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 29.09M$ 29.09M $ 29.09M Circulerende voorraad 7.90M 7.90M 7.90M Totale voorraad 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Holdstation is $ 7.66M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOLD is 7.90M, met een totale voorraad van 30000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.09M.