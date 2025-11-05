Holdcoin (HOLD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.91% Prijswijziging (1D) +1.99% Prijswijziging (7D) +6.34% Prijswijziging (7D) +6.34%

Holdcoin (HOLD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HOLD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOLD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00411566, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOLD met -1.91% veranderd in het afgelopen uur, +1.99% in de afgelopen 24 uur en +6.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Holdcoin (HOLD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 133.10K$ 133.10K $ 133.10K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 133.10K$ 133.10K $ 133.10K Circulerende voorraad 10.00B 10.00B 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Holdcoin is $ 133.10K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOLD is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 133.10K.