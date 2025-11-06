Hold Sloth (ZZZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00005615$ 0.00005615 $ 0.00005615 Laagste prijs $ 0.00000945$ 0.00000945 $ 0.00000945 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +1.95% Prijswijziging (7D) +1.95%

Hold Sloth (ZZZ) real-time prijs is $0.00001031. De afgelopen 24 uur werd er ZZZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZZZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.00005615, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000945 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZZZ met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +1.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hold Sloth (ZZZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Circulerende voorraad 843.15M 843.15M 843.15M Totale voorraad 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

De huidige marktkapitalisatie van Hold Sloth is $ 8.69K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZZZ is 843.15M, met een totale voorraad van 943505142.7532988. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.72K.