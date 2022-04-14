HOG (HOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HOG (HOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HOG (HOG) Informatie What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market. What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market. Officiële website: https://hogonsolana.fun/ Whitepaper: https://hogonsolana.fun/ Koop nu HOG!

HOG (HOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HOG (HOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.26K $ 26.26K $ 26.26K Totale voorraad: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Circulerende voorraad: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.26K $ 26.26K $ 26.26K Hoogste ooit: $ 0.00091889 $ 0.00091889 $ 0.00091889 Laagste ooit: $ 0.00001638 $ 0.00001638 $ 0.00001638 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over HOG (HOG) prijs

HOG (HOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HOG (HOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOG begrijpt, kun je de live prijs van HOG token verkennen!

