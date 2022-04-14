HODL (HODL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HODL (HODL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HODL (HODL) Informatie HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Officiële website: https://hodltoken.net/ Whitepaper: https://hodltoken.net/whitepaper

HODL (HODL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HODL (HODL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Totale voorraad: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Circulerende voorraad: $ 9.23B $ 9.23B $ 9.23B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00047871 $ 0.00047871 $ 0.00047871 Meer informatie over HODL (HODL) prijs

HODL (HODL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HODL (HODL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HODL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HODL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HODL begrijpt, kun je de live prijs van HODL token verkennen!

