hmmm (HMMM) Informatie "Hmmm" is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It's a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. "Hmmm" captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this'll send. Officiële website: https://hmmmsol.xyz

hmmm (HMMM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor hmmm (HMMM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.49K $ 19.49K $ 19.49K Totale voorraad: $ 969.74M $ 969.74M $ 969.74M Circulerende voorraad: $ 969.74M $ 969.74M $ 969.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.49K $ 19.49K $ 19.49K Hoogste ooit: $ 0.00129334 $ 0.00129334 $ 0.00129334 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over hmmm (HMMM) prijs

hmmm (HMMM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van hmmm (HMMM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HMMM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HMMM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HMMM begrijpt, kun je de live prijs van HMMM token verkennen!

