De live HLP0 prijs vandaag is 1.024 USD. Volg realtime HLP0 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HLP0 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HLP0

HLP0 Prijsinformatie

Wat is HLP0

HLP0 officiële website

HLP0 tokenomie

HLP0 Prijsvoorspelling

1 HLP0 naar USD live prijs:

$1.024
-0.10%1D
USD
HLP0 (HLP0) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:16:58 (UTC+8)

HLP0 (HLP0) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.01
24u laag
$ 1.051
24u hoog

$ 1.01
$ 1.051
$ 1.27
$ 0.72955
-0.29%

-0.18%

-0.39%

-0.39%

HLP0 (HLP0) real-time prijs is $1.024. De afgelopen 24 uur werd er HLP0 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.01 en een hoogtepunt van $ 1.051, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HLP0 hoogste prijs aller tijden is $ 1.27, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.72955 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HLP0 met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -0.18% in de afgelopen 24 uur en -0.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HLP0 (HLP0) Marktinformatie

$ 442.57K
--
$ 442.57K
432.10K
432,103.635084
De huidige marktkapitalisatie van HLP0 is $ 442.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HLP0 is 432.10K, met een totale voorraad van 432103.635084. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 442.57K.

HLP0 (HLP0) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van HLP0 naar USD $ -0.001852244823385.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van HLP0 naar USD $ -0.0022372352.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van HLP0 naar USD $ -0.0007598080.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van HLP0 naar USD $ +0.0156630358040335.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.001852244823385-0.18%
30 dagen$ -0.0022372352-0.21%
60 dagen$ -0.0007598080-0.07%
90 dagen$ +0.0156630358040335+1.55%

Wat is HLP0 (HLP0)?

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

HLP0 (HLP0) hulpbron

Officiële website

HLP0 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HLP0 (HLP0) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HLP0 (HLP0) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HLP0 te bekijken.

Bekijk nu de HLP0 prijsvoorspelling !

HLP0 naar lokale valuta's

HLP0 (HLP0) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HLP0 (HLP0) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HLP0 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over HLP0 (HLP0)

Hoeveel is HLP0 (HLP0) vandaag waard?
De live HLP0 prijs in USD is 1.024 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HLP0 naar USD prijs?
De huidige prijs van HLP0 naar USD is $ 1.024. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HLP0?
De marktkapitalisatie van HLP0 is $ 442.57K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HLP0?
De circulerende voorraad van HLP0 is 432.10K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HLP0?
HLP0 bereikte een ATH-prijs van 1.27 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HLP0?
HLP0 zag een ATL-prijs van 0.72955 USD.
Wat is het handelsvolume van HLP0?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HLP0 is -- USD.
Zal HLP0 dit jaar hoger gaan?
HLP0 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HLP0 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
HLP0 (HLP0) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

