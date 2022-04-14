Hive Game Token (HGT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hive Game Token (HGT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hive Game Token (HGT) Informatie Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Officiële website: https://project-hive.io/ Whitepaper: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Koop nu HGT!

Hive Game Token (HGT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hive Game Token (HGT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.27K $ 37.27K $ 37.27K Totale voorraad: $ 4.98B $ 4.98B $ 4.98B Circulerende voorraad: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.90K $ 73.90K $ 73.90K Hoogste ooit: $ 0.02427213 $ 0.02427213 $ 0.02427213 Laagste ooit: $ 0.00001338 $ 0.00001338 $ 0.00001338 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hive Game Token (HGT) prijs

Hive Game Token (HGT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hive Game Token (HGT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HGT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HGT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HGT begrijpt, kun je de live prijs van HGT token verkennen!

Prijsvoorspelling van HGT Wil je weten waar je HGT naartoe gaat? Onze HGT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HGT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!