Hive Dollar (HBD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.899775 $ 0.899775 $ 0.899775 24u laag $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24u hoog 24u laag $ 0.899775$ 0.899775 $ 0.899775 24u hoog $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Hoogste prijs ooit $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Laagste prijs $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Prijswijziging (1u) -0.14% Prijswijziging (1D) +1.24% Prijswijziging (7D) +0.12% Prijswijziging (7D) +0.12%

Hive Dollar (HBD) real-time prijs is $0.954604. De afgelopen 24 uur werd er HBD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.899775 en een hoogtepunt van $ 1.014, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HBD hoogste prijs aller tijden is $ 3.97, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.424305 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HBD met -0.14% veranderd in het afgelopen uur, +1.24% in de afgelopen 24 uur en +0.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hive Dollar (HBD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.19M$ 33.19M $ 33.19M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.19M$ 33.19M $ 33.19M Circulerende voorraad 34.75M 34.75M 34.75M Totale voorraad 34,747,257.812 34,747,257.812 34,747,257.812

De huidige marktkapitalisatie van Hive Dollar is $ 33.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HBD is 34.75M, met een totale voorraad van 34747257.812. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.19M.