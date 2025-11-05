HITDEX (HIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.59% Prijswijziging (1D) -4.12% Prijswijziging (7D) -23.29% Prijswijziging (7D) -23.29%

HITDEX (HIT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00189769, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HIT met -0.59% veranderd in het afgelopen uur, -4.12% in de afgelopen 24 uur en -23.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HITDEX (HIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 110.62K$ 110.62K $ 110.62K Circulerende voorraad 395.81M 395.81M 395.81M Totale voorraad 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385

De huidige marktkapitalisatie van HITDEX is $ 43.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HIT is 395.81M, met een totale voorraad van 995806130.4830385. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 110.62K.