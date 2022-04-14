HitChain (HIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HitChain (HIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HitChain (HIT) Informatie HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers' works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts. Officiële website: http://hitchain.org/index.html

HitChain (HIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HitChain (HIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.59K $ 7.59K $ 7.59K Totale voorraad: $ 102.40B $ 102.40B $ 102.40B Circulerende voorraad: $ 61.44B $ 61.44B $ 61.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.65K $ 12.65K $ 12.65K Hoogste ooit: $ 0.00104284 $ 0.00104284 $ 0.00104284 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over HitChain (HIT) prijs

HitChain (HIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HitChain (HIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HIT begrijpt, kun je de live prijs van HIT token verkennen!

