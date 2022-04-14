History of Pepe (HOPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in History of Pepe (HOPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

History of Pepe (HOPE) Informatie Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community. Officiële website: https://historyofpepe.xyz/ Whitepaper: https://historyofpepe.xyz/

History of Pepe (HOPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor History of Pepe (HOPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Hoogste ooit: $ 0.00683677 $ 0.00683677 $ 0.00683677 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00105982 $ 0.00105982 $ 0.00105982 Meer informatie over History of Pepe (HOPE) prijs

History of Pepe (HOPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van History of Pepe (HOPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOPE begrijpt, kun je de live prijs van HOPE token verkennen!

Prijsvoorspelling van HOPE Wil je weten waar je HOPE naartoe gaat? Onze HOPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOPE token!

