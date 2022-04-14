Ontdek Hipo Staked TON (HTON) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale HTON tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens! Ontdek Hipo Staked TON (HTON) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale HTON tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens!

MEXC-beurs / Cryptoprijs / Hipo Staked TON (HTON) / Tokenomie / Hipo Staked TON (HTON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hipo Staked TON (HTON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD Hipo Staked TON (HTON) Informatie hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem. Officiële website: https://hipo.finance/ Whitepaper: https://docs.hipo.finance/ Koop nu HTON! Hipo Staked TON (HTON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hipo Staked TON (HTON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 750.74K $ 750.74K $ 750.74K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Hoogste ooit: $ 8.35 $ 8.35 $ 8.35 Laagste ooit: $ 2.51 $ 2.51 $ 2.51 Huidige prijs: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 Meer informatie over Hipo Staked TON (HTON) prijs Hipo Staked TON (HTON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hipo Staked TON (HTON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HTON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HTON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Nu je de tokenomie van HTON begrijpt, kun je de live prijs van HTON token verkennen! Prijsvoorspelling van HTON Wil je weten waar je HTON naartoe gaat? Onze HTON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HTON token! Disclaimer De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren. 