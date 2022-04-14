Hipo Governance Token (HPO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Hipo Governance Token (HPO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Hipo Governance Token (HPO) Informatie

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return.

These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards.

We're submitting to list our governance token now, HPO.

https://hipo.finance/

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hipo Governance Token (HPO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M
Totale voorraad:
$ 996.92M
$ 996.92M$ 996.92M
Circulerende voorraad:
$ 796.92M
$ 796.92M$ 796.92M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M
Hoogste ooit:
$ 0.04170969
$ 0.04170969$ 0.04170969
Laagste ooit:
$ 0.00471671
$ 0.00471671$ 0.00471671
Huidige prijs:
$ 0.00764331
$ 0.00764331$ 0.00764331

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Hipo Governance Token (HPO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal HPO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel HPO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van HPO begrijpt, kun je de live prijs van HPO token verkennen!

Prijsvoorspelling van HPO

Wil je weten waar je HPO naartoe gaat? Onze HPO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.