Hinagi (HINAGI) Informatie Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style. Officiële website: https://hinagi.wtf/ Whitepaper: https://hinagi.wtf/

Hinagi (HINAGI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hinagi (HINAGI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.58K $ 43.58K $ 43.58K Totale voorraad: $ 588.80M $ 588.80M $ 588.80M Circulerende voorraad: $ 588.80M $ 588.80M $ 588.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.58K $ 43.58K $ 43.58K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hinagi (HINAGI) prijs

Hinagi (HINAGI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hinagi (HINAGI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HINAGI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HINAGI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HINAGI begrijpt, kun je de live prijs van HINAGI token verkennen!

Prijsvoorspelling van HINAGI Wil je weten waar je HINAGI naartoe gaat? Onze HINAGI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HINAGI token!

