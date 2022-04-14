Hiero Terminal (HTERM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hiero Terminal (HTERM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hiero Terminal (HTERM) Informatie Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. Officiële website: https://hiero.ai

Hiero Terminal (HTERM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hiero Terminal (HTERM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.34K Totale voorraad: $ 812.54M Circulerende voorraad: $ 812.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.34K Hoogste ooit: $ 0.03376994 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Hiero Terminal (HTERM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hiero Terminal (HTERM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HTERM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HTERM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HTERM begrijpt, kun je de live prijs van HTERM token verkennen!

Prijsvoorspelling van HTERM Wil je weten waar je HTERM naartoe gaat? Onze HTERM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HTERM token!

