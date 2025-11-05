Hexagon (HEXA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -2.16% Prijswijziging (1D) -1.74% Prijswijziging (7D) -25.97% Prijswijziging (7D) -25.97%

Hexagon (HEXA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HEXA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HEXA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HEXA met -2.16% veranderd in het afgelopen uur, -1.74% in de afgelopen 24 uur en -25.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hexagon (HEXA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 62.53K$ 62.53K $ 62.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 62.53K$ 62.53K $ 62.53K Circulerende voorraad 1.56T 1.56T 1.56T Totale voorraad 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Hexagon is $ 62.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HEXA is 1.56T, met een totale voorraad van 1555369000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 62.53K.