HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support. Officiële website: https://ultraroundmoney.com/hestia Whitepaper: https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf

Hestia (HESTIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hestia (HESTIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Totale voorraad: $ 554.98K $ 554.98K $ 554.98K Circulerende voorraad: $ 554.98K $ 554.98K $ 554.98K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Hoogste ooit: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 Laagste ooit: $ 0.668389 $ 0.668389 $ 0.668389 Huidige prijs: $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 Meer informatie over Hestia (HESTIA) prijs

Hestia (HESTIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hestia (HESTIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HESTIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HESTIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HESTIA begrijpt, kun je de live prijs van HESTIA token verkennen!

Prijsvoorspelling van HESTIA Wil je weten waar je HESTIA naartoe gaat? Onze HESTIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HESTIA token!

