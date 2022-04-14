Hermy The Stallion (HERMY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hermy The Stallion (HERMY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hermy The Stallion (HERMY) Informatie Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods. Officiële website: https://hermyonsol.xyz/ Koop nu HERMY!

Hermy The Stallion (HERMY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hermy The Stallion (HERMY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.24K $ 9.24K $ 9.24K Totale voorraad: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M Circulerende voorraad: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.24K $ 9.24K $ 9.24K Hoogste ooit: $ 0.02758415 $ 0.02758415 $ 0.02758415 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hermy The Stallion (HERMY) prijs

Hermy The Stallion (HERMY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hermy The Stallion (HERMY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HERMY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HERMY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HERMY begrijpt, kun je de live prijs van HERMY token verkennen!

Prijsvoorspelling van HERMY Wil je weten waar je HERMY naartoe gaat? Onze HERMY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HERMY token!

