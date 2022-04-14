Hermetica USDh (USDH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hermetica USDh (USDH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hermetica USDh (USDH) Informatie USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica's mission is to enable global financial freedom. Officiële website: https://hermetica.fi/

Hermetica USDh (USDH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hermetica USDh (USDH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Totale voorraad: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Circulerende voorraad: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Hoogste ooit: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Laagste ooit: $ 0.99679 $ 0.99679 $ 0.99679 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over Hermetica USDh (USDH) prijs

Hermetica USDh (USDH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hermetica USDh (USDH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDH begrijpt, kun je de live prijs van USDH token verkennen!

