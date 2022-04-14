Hermes DAO (HMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hermes DAO (HMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hermes DAO (HMX) Informatie Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Officiële website: https://hermes-dao.io/ Whitepaper: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf

Hermes DAO (HMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hermes DAO (HMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.43K $ 35.43K $ 35.43K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 93.04M $ 93.04M $ 93.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.08K $ 38.08K $ 38.08K Hoogste ooit: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 Laagste ooit: $ 0.00022649 $ 0.00022649 $ 0.00022649 Huidige prijs: $ 0.00037971 $ 0.00037971 $ 0.00037971 Meer informatie over Hermes DAO (HMX) prijs

Hermes DAO (HMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hermes DAO (HMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HMX begrijpt, kun je de live prijs van HMX token verkennen!

Prijsvoorspelling van HMX Wil je weten waar je HMX naartoe gaat? Onze HMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HMX token!

