De live Hermes AI Investment Fund prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime HERMES naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HERMES prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Hermes AI Investment Fund Prijs (HERMES)

1 HERMES naar USD live prijs:

--
----
+0.70%1D
Hermes AI Investment Fund (HERMES) live prijsgrafiek
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+1.61%

+11.41%

+11.41%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HERMES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HERMES hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HERMES met +0.35% veranderd in het afgelopen uur, +1.61% in de afgelopen 24 uur en +11.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Marktinformatie

$ 73.66K
$ 73.66K$ 73.66K

--
----

$ 82.19K
$ 82.19K$ 82.19K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Hermes AI Investment Fund is $ 73.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HERMES is 896.13B, met een totale voorraad van 1000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 82.19K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+1.61%
30 dagen$ 0-11.91%
60 dagen$ 0-26.15%
90 dagen$ 0--

Wat is Hermes AI Investment Fund (HERMES)?

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) hulpbron

Officiële website

Hermes AI Investment Fund Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hermes AI Investment Fund (HERMES) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hermes AI Investment Fund (HERMES) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hermes AI Investment Fund te bekijken.

Bekijk nu de Hermes AI Investment Fund prijsvoorspelling !

HERMES naar lokale valuta's

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hermes AI Investment Fund (HERMES) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HERMES token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Hoeveel is Hermes AI Investment Fund (HERMES) vandaag waard?
De live HERMES prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HERMES naar USD prijs?
De huidige prijs van HERMES naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hermes AI Investment Fund?
De marktkapitalisatie van HERMES is $ 73.66K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HERMES?
De circulerende voorraad van HERMES is 896.13B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HERMES?
HERMES bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HERMES?
HERMES zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van HERMES?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HERMES is -- USD.
Zal HERMES dit jaar hoger gaan?
HERMES kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HERMES prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:38:08 (UTC+8)

