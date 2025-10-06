Hermes AI Investment Fund Prijs (HERMES)
+0.35%
+1.61%
+11.41%
+11.41%
Hermes AI Investment Fund (HERMES) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er HERMES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HERMES hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HERMES met +0.35% veranderd in het afgelopen uur, +1.61% in de afgelopen 24 uur en +11.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Hermes AI Investment Fund is $ 73.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HERMES is 896.13B, met een totale voorraad van 1000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 82.19K.
Vandaag is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Hermes AI Investment Fund naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|+1.61%
|30 dagen
|$ 0
|-11.91%
|60 dagen
|$ 0
|-26.15%
|90 dagen
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
