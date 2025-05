Wat is Henlo (HENLO)?

Henlo is a dumb memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. Zero utility, but W I D E L Y integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it’s the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. By integrating with Berachain’s revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, Henlo turns every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain’s block rewards–making fun intrinsic to the ecosystem’s growth.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Henlo (HENLO) hulpbron Officiële website