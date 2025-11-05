Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 99,145 $ 99,145 $ 99,145 24u laag $ 104,850 $ 104,850 $ 104,850 24u hoog 24u laag $ 99,145$ 99,145 $ 99,145 24u hoog $ 104,850$ 104,850 $ 104,850 Hoogste prijs ooit $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Laagste prijs $ 99,145$ 99,145 $ 99,145 Prijswijziging (1u) +1.09% Prijswijziging (1D) -2.15% Prijswijziging (7D) -9.49% Prijswijziging (7D) -9.49%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) real-time prijs is $102,144. De afgelopen 24 uur werd er HEMIBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 99,145 en een hoogtepunt van $ 104,850, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HEMIBTC hoogste prijs aller tijden is $ 125,574, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 99,145 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HEMIBTC met +1.09% veranderd in het afgelopen uur, -2.15% in de afgelopen 24 uur en -9.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Circulerende voorraad 25.23 25.23 25.23 Totale voorraad 25.22550565 25.22550565 25.22550565

De huidige marktkapitalisatie van Hemi Bitcoin is $ 2.58M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HEMIBTC is 25.23, met een totale voorraad van 25.22550565. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.58M.